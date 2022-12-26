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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:53

Елка главы Пскова пройдет 6 января

Источник:kp.ru
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Дату проведения ёлки главы города, сообщил руководитель муниципалитета Борис Елкин в своем Telegram-канале. Мероприятие состоится 6 января, об этом он сообщил в программе «Псковский телеграм Online». Глава города пожелал псковичам удачи, любви и везения, а также хорошо провести время с родными и близкими. В случае каких-либо происшествий во время новогодних праздников Борис Елкин порекомендовал незамедлительно звонить по номеру 055.

Напомним, ежегодные губернаторские елки в Пскове и Великих Луках состоятся в канун Нового года.