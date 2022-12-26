Под Псковом следователи навестили многодетную семью в преддверии Нового года

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области совместно руководством сельской администрации навестили многодетную семью и поздравили с наступающим Новым годом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Отец семейства сейчас служит в рядах Вооруженных Сил РФ и защищает интересы Родины в ходе специальной военной операции. Во время его отсутствия, многодетная семья не остается без внимания и помощи со стороны органов власти и неравнодушных.

В ходе встречи и общения с сотрудниками СУ СК девочки, две из которых учатся в школе, а самая маленькая ходит в детский сад, рассказали о своих увлечениях и успехах в учебе. Следователи вручили детям сладкие подарки и договорились о дальнейших встречах в Новом году.