В Псковской области за год отремонтировали более 270 километров дорог

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Более 271 километра дорог отремонтировали в Псковской области за 2022 год. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ

«Всё, что планировали, мы сделали - это чуть более 271 километра дорог. Из них более 136 километров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 20 километров - сработали наши муниципалитеты, остальное - это приведение региональных дорог в нормативное состояние», — поделился спикер.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что на данный момент вводятся в эксплуатацию некоторые дороги и ведётся работа с документацией. Однако, план по ремонту дорог выполнен почти на 98 %. «Планируем, что освоим до 99,9 %», — заявил врио председателя дорожного комитета.