С крыши Псковской детской областной больницы спустились Деды Морозы и Снегурочка

Фото: Анастасия Данилова

В Пскове пациентов детской областной больницы поздравили Деды Морозы и Снегурочка. Они спустились с крыши здания, чтобы привнести в жизнь псковских детей, проживающих на стационаре больницы, немного волшебства. Об этом сообщают псковичи в социальных сетях.

«Как мило, что о детишках не забывают, которые лежат сейчас в больнице. Молодцы ребята дедушки морозики», – написала псковичка, которая стала свидетельницей такого момента.

Родители малышей, находящихся в больнице, также присоединились к встрече новогодних волшебников из окон палат. «Какие молодцы! Деткам устроили настоящее волшебство! Спасибо вам, добрые волшебники!», «Спасибо добрым волшебникам».

«Мы очень рады этой акции, она впервые была проведена в прошлом году на базе детской областной больницы. Получился очень хороший эффект, детки были рады и приятно удивлены», – поделилась впечатлениями главный врач детской областной клинической больницы Анна Митюшкина.

Такую добрую акцию в преддверии Нового года организовало региональное управление МЧС по Псковской области.