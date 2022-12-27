Псковичам напомнили о сроках оплаты взносов на пенсионные накопления

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До конца 2022 года жителям Псковской области, которые участвуют в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, необходимо оплатить взнос за 2022 год. Для получения государственного софинансирования его сумма должна составлять не менее двух тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ОПФР по Псковской области.

Оплатить услугу можно двумя способами: через своего работодателя или самостоятельно, отправив деньги в Пенсионный фонд РФ через кредитную организацию. Проверить сумму денежных средств возможно в бухгалтерии у работодателя или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Участники также могут рассчитывать на налоговый вычет на сумму уплачиваемых ими дополнительных взносов в рамках 12 000 рублей в год. Вычет входит в состав социального налогового вычета по НДФЛ. Для получения вычета следует обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Для жителей Псковской области, которые заплатили первый взнос в 2013 году, 2022 год станет последним годом государственного софинансирования, так как программа рассчитана на десять лет с года уплаты первого взноса. В ПФР отметили, что в регионе 810 человек копят на пенсию с помощью государства.