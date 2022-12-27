Снежный день прогнозируют 27 декабря в Псковской области

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Сегодня, 27 декабря, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью возможны небольшие осадке в виде снега, а днем в первой половине дня синоптики прогнозируют метель. Ветер днем будет дуть южных направлений, ночью — западных направлений умеренный. Средняя температура будет колебаться от -3 до +2 градусов.

В Пскове днем ожидается до -1, ночью температура может опуститься до -3. В Великих Луках и днем и ночью температура будет колебаться от 0 до -1 градусов.