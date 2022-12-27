В новогодние праздники изменится расписание псковских автобусов

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Расписание городских автобусов изменится в Пскове в новогодние праздники. Изменения будут действовать с 31 декабря по 10 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

В канун Нового года, 31 декабря, автобусы № 1, 2, 3, 4, 6, 8а, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 25, 30 будут ходить по маршруту выходного дня. Кроме того, время выполнение последних рейсов от конечных пунктов сократится.

В первый день Нового года, 1 января, общественный транспорт по этим маршрутам будет также курсировать по расписанию выходного дня. Кроме того, будет осуществляться поздний выезд и будут соблюдаться увеличенные интервалы движения автобусов.

Со 2 по 8 января автобусы также будут ходить по расписанию выходного дня и только с 9 января — по расписанию будни дней.

Ознакомиться с подробным расписанием можно здесь.