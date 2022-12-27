Каждый четвёртый пскович недоволен шумом от фейерверков в Новый год

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Выяснилось, что частые залпы новогодних салютов вызывают недовольство у каждого четвертого псковича, неинтересная новогодняя программа — каждого восьмого, а большое количество алкоголя — каждого десятого. Об этом сообщает SuperJob.

Однако, больше всего раздражения у псковичей вызывает шум от фейерверков и петард. Около 24% от общего числа опрошенных сообщили об этой проблеме.

На скучную новогоднюю программу пожаловались всего 12% респондентов. Около 10% отметили негативным фактором: обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг. Всего три 3% населения Псковской области устали от чрезмерного количества еды в новогоднее застолье.

И 2% псковичей пояснили, что самое неудовлетворительное для них в новогоднюю ночь: недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием или, напротив, сожаление о быстром окончании праздника.

Еще 13% респондентов отметили, что плохое новогоднее настроение зависит от других факторов. Например, большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и проч. И только 13% псковичей отметили, что в Новый год из ничего не раздражает.

Примечательно, что грохот от фейерверков чаще вызывает недовольство у женщин (30%), чем у мужчин (17%), а вот скучная новогодняя телепрограмма — чаще у мужчин (14%), чем у женщин (9%).