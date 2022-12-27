Мечты 231 ребенка из Псковской области исполнятся на «Елке желаний»

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин лично принял участие в благотворительной региональной «Елке желаний». Об этом он сообщил своём Telegram-канале.

«В этом году снял три шара в цветах российского флага. В них заветные желания детей, которые обязательно сбудутся и, надеюсь, порадуют ребят в Новом году. Это мобильный телефон для Надежды, черная гитара для Виолетты и пистолет из "Звездных войн" для Алексея», — поделился глава города.

«Елка желаний» — удивительный проект, при участии в котором, взрослые могут почувствовать себя добрыми волшебниками, а дети без родителей стать немного счастливее. «В этом году будут исполнены желания 231 ребенка из Псковской области!», — отметил Борис Елкин.

Напомним, свои желания на ёлку поместили дети, которые не имеют родителей, находятся в домах-интернатах и детских домах.