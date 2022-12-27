В Псковской области на 0,3% снизился уровень безработицы

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По предварительным данным, уровень регистрируемой безработицы в Псковской области в 2022 году уменьшился на 0,3 процентных пункта и равен 0,5 %. Об этом доложила губернатору региона Михаилу Ведерникову врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

По этому показателю среди регионов СЗФО Псковская область делит 2–3-е места с Санкт-Петербургом и занимает 18-е место по России.По её словам, на 22 декабря численность граждан без работы, которые состоят на регистрационном учёте в службе занятости Псковской области, уменьшилась в сравнении с началом года почти на 30 %. Всего в регионе зарегистрировано 1710 безработных.

Наиболее востребованными профессиями по-прежнему считаются: врач, медицинская сестра, инженер, учитель, электромонтёр. Кроме того, в 2022 году увеличилось число безработных, которые были трудоустроены службой занятости. Их численность составила 5929 человек, что равно 55 %. Отметим, что это на 16 процентных пунктов больше в сравнении с тем же периодом в прошлом году.

Алена Трунова сообщила, что на осуществление соцвыплат безработным гражданам выделено более 184 миллионов рублей. Из них на пособия по безработице направлено 172 миллиона рублей. В этом году его получили 6777 безработных. «Все выплаты произведены своевременно, задолженность отсутствует», — заверила врио председателя комитета.

Губернатор Михаил Ведерников также поднял вопрос об устройстве вынужденных переселенцев из ЛДНР и Херсонской области на территории региона. Он поручил держать этот вопрос под особым контролем. «Наша общая задача — помочь всем обустроиться и адаптироваться к жизни на новом месте как можно быстрее и легче», — пояснил глава региона.

Алёна Трунова подчеркнула, что на данный момент оказана помощь в трудоустройстве 107 переселенцам. Также, на прошлой неделе специалисты в сфере занятости посетили 20 пунктов временного размещения в Туапсинском, Темрюкском районах и Анапе, делегация из Пскова занималась вопросом возможности переселения граждан в Псковскую область.

Первые эвакуированные жители Херсонской области, которые желают поселиться в Псковской области, приехали в регион в конце прошлой недели. Следующая группа приедет после новогодних праздников. «В основном это работники сельского хозяйства, водители, рабочие строительных специальностей, бухгалтеры. Из особо востребованных специалистов есть врачи, фельдшеры, медсёстры, педагоги. Будем помогать обустраиваться и дальше», — пояснила руководитель.

Отметим также, что сегодня, 27 декабря, состоится финал регионального кадрового конкурса «Лидер года». Мероприятие проходит под контролем губернатора области Михаила Ведерникова. Цель конкурса: решение кадровой проблемы в регионе.

В 2022 году заявки на участие подали более 200 жителей Псковского региона. В финале оказались всего десять из них. «Несмотря на то что итоговые испытания участникам ещё только предстоит пройти, некоторые из них уже получили и приняли предложения о трудоустройстве», — прокомментировала Алёна Трунова. По её словам, комитет готов предоставить пятьдесят рабочих мест с достойной зарплатой.