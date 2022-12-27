Председатель Псковского областного Собрания поблагодарил сотрудников МЧС за спасенные жизни

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Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Готов поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления МЧС с профессиональным праздником. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём спасателя!», —написал Александр Котов. Он пояснил, что в этой профессии заложен большой гуманный смысл: спасение человеческих жизней.

«Чтобы помогать тем, кто попал в беду, нужно самому быть сильным и духом, и телом. Вот почему профессию спасателя выбирают люди особой закалки, одновременно обладающие холодным умом и горячим сердцем. С духовной точки зрения работа спасателя является примером беззаветного служения людям, с организационной – МЧС России заслуженно признано одним из самых высокотехнологичных современных ведомств», — подчеркнул Александр Котов.

Председатель пожелал спасателям здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества и во имя людей. «Спасибо за самоотверженный труд и спасённые жизни!» — подытожил председатель Псковского областного Собрания депутатов.