Псковский музей-заповедник сообщил о санитарных днях

Фото: Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о проведении санитарных дней. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.

Сегодня, 27 декабря, санитарный день пройдёт на следующих объектах:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

– Музей-квартира В.И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.

В среду, 28 декабря, санитарный день будет проведен: — в музейном комплексе «Двор Постникова»;

— в «Палатах у Сокольей башни» (Дом Ксендза).