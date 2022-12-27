Псковский музей-заповедник сообщил о санитарных днях

Фото: Псковский музей-заповедник
Псковский музей-заповедник предупредил посетителей о проведении санитарных дней. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Сегодня, 27 декабря, санитарный день пройдёт на следующих объектах:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
– Музей-квартира В.И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
В среду, 28 декабря, санитарный день будет проведен: — в музейном комплексе «Двор Постникова»;
— в «Палатах у Сокольей башни» (Дом Ксендза).