Владимир Гоголев уходит с поста управляющего псковского отделения ФСС

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Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковского регионального отделения ФСС. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в отделении.

«В связи с реорганизацией Фонда социального страхования РФ с 1 января 2023 года в Социальный фонд России руководитель Псковского регионального отделения ФСС Гоголев Владимир Николаевич покидает пост управляющего, он выходит на пенсию», — сообщили в организации.

Напомним, Владимир Гоголев родился в 1954 года в Великих Луках. Его трудовой путь начался в 1973 году на Великолукском радиозаводе. С 1980 по 1990 годы Владимир Гоголев занимал руководящие должности в Великолукском райкоме, Великолукском райисполкоме, Псковском обкоме КПСС.

В 1990 году Владимир Гоголев избран депутатом Совета народных депутатов, где до 1994 года он был председателем планово-бюджетной комиссии. Также, параллельно с 1990 по 2010 годы он являлся руководителем управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В 2010 году приглашен в администрацию Псковской области на пост советника заместителя губернатора: руководителя аппарата администрации области, а затем на пост замначальника управления, начальником бюджетного отдела. С октября 2010 года Владимир Гоголев является управляющим Псковским региональным отделением ФСС РФ.

Имеет почетные грамоты администрации региона, Псковского областного Собрания депутатов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями Министерства внутренних дел «200 лет МВД России», Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России», Министерства труда и социальной защиты «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени. Имеет классный чин - государственный советник Российской Федерации II класса.