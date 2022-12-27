В Финском парке Пскова открылся Парк фонарей «Тайны сказочных огней»

Фото: из telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Финском парке появились новые яркие инсталляции со сказочными персонажами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Установлены более 20 световых композиций, состоящих из более чем 200 фонарей, размером до 5 метров в высоту. Все они посвящены известным сказочным сюжетам – "Лебединому озеру" "Щелкунчику", "Снежной королеве", "Дюймовочке" и другим», — рассказал глава региона.

Сказочные инсталляции дополняет приятная музыка. Также, перед фонарями установлены таблички с QR-кодами, по ним посетители смогут прослушать отрывок из сказки.

«Каждый фонарь – это сложная авторская работа: основой его служит металлический каркас с уличной подсветкой изнутри. Затем каркас обтягивают тканью, позже раскрашивают. Конструкции хрупкие, ранимые, именно поэтому трогать фонари руками нельзя», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Псковичи смогут бесплатно посетить удивительный парк «Тайны сказочных огней» до 15 января. Время работы: с 17:00 до 21:00.