Новые кареты скорой помощи вышли на линию Псковской области

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Прибывшие в начале декабря шесть карет скорой помощи марки «Газель» и УАЗ вышли на линию в Пскове и Великих Луках. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале.

Всего в 2022 году в псковскую область было доставлено 17 автомобилей скорой помощи по распоряжению главы кабинета министров Михаила Мишустина.

Такое решение было принято в связи с задачей президента России Владимира Путина по обновлению парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи за 2021-2024 год.

Отметим, что вся поставляемая техника должна быть российского производства.