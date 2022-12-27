Худрук псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев остался доволен итогами 2022 года

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Об итогах уходящего года рассказал в ходе пресс-конференции художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Об этом из медиацентра ПАИ сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Я доволен прошлым годом, тем, что происходит в театре, и тем, как ходят зрители. У нас посещаемость нормальная. Стараемся не почивать на лаврах», – отметил Дмитрий Месхиев.

По его словам, все спектакли этого года были оценены зрителями по высшему разряду.

«Надеюсь это не из-за того, что закрылись кинотеатры. Мы работали над тем, чтобы увеличивалась посещаемость и теперь у нас на каждом спектакле аншлаги», – отмктил художественный руководитель театра.

Как отмечает Дмитрий Месхиев, спектакли оцениваются по реакции публики. Он рад, что гости посещают каждую постановку, однако ему самому нравится не все работы.