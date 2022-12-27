Псковский драмтеатр отравится с гастролями на Донбасс

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Трупа псковского драматического театра планирует отправиться на гастроли в Донбасс. Об этом рассказал директор и художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, театр соло повезёт весёлый спектакль «Пигмалион». «Он понравится публике. Там театры еще технически не укомплектованы, и какие-то сложные спектакли мы туда везти не можем», – отметил Дмитрий Месхиев.

Художественный руководитель отметил, что это не единственные ближайшие гастроли. Труппа драмтеатра отправится также на московский фестиваль «Золотая маска» с постановкой «Морфий».

«Больше ничего серьезного по гастролям мы не планируем. Надо поиграть и порепетировать, довольно плотный график будет. Поэтому до весны ничего не планируем», – заключил Месхиев.

Напомним, по словам директора театра, все постановки этого года в Пскове прошли с аншлагом.