Сгоревшую усадьбу Н.А. Римского-Корсакова в Любенске восстановят в 2023 году

Генеральный директор псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на итоговой пресс-конференции

Утраченную в пожаре усадьбу Н.А. Римского-Корсакова в Любенске планируется восстановить в 2023 году. Об этом сообщила генеральный директор псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на итоговой пресс-конференции.

«Я очень надеюсь, что будут выделены деньги на проектирование. И проектирование будет не только сгоревшей части дома, надо находить инженерные решения, чтобы держать климат в усадьбе, чтобы можно было экспонировать музейные объекты. Мне очень важно, чтобы проектирование включало в себя пространство парка, благоустройство этой территории», – поделилась планами на будущее Светлана Мельникова.

Кроме того, музей планирует организовать создание собственной реставрационной службы, начать обучение экскурсоводов, воплотить в жизнь порядка 50 выставочных проектов и посотрудничать с известными музеями России.

По словам Светланы Мельниковой, в 2022 году музей-заповедник посетило 790 тысяч человек. Кроме того, состоялось долгожданное завершение работ в Поганкиных палатах.

Напомним, а трагедии в музее Любенска мы писали 2 июля. Тогда с огнём боролись все: от пожарных до сотрудников музеев и местных жителей.