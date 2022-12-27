Ещё 10 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

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За последние сутки в Псковской области жертвами коронавируса стали ещё 10 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

С первых дней пандемии covid-19 на территории региона был подтверждён 125.908 раз. За это время полностью выздоровели 123.740 человек, ещё 1958 человек погибло.

Статистика заболевших в муниципалитетах Псковской области:

Псков – 41268/7

Великие Луки –18264/0

Бежаницкий район –1612/0

Великолукский район –2857/0

Гдовский район –2257/0

Дедовичский район –3109/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1145/0

Куньинский район –1072/0

Локнянский район –1218/0

Невельский район –5669/0

Новоржевский район –1353/0

Новосокольнический район –3307/0

Опочецкий район –3842/1

Островский район –6102/1

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2985/0

Плюсский район –1978/0

Порховский район –4572/1

Псковский район –9726/0

Пустошкинский район –1596/0

Пушкиногорский район –1812/0

Пыталовский район –1926/0

Себежский район –3011/0

Стругокрасненский район –2126/0

Усвятский район –749/0.