Ещё 10 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

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За последние сутки в Псковской области жертвами коронавируса стали ещё 10 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
С первых дней пандемии covid-19 на территории региона был подтверждён 125.908 раз. За это время полностью выздоровели 123.740 человек, ещё 1958 человек погибло.
Статистика заболевших в муниципалитетах Псковской области:
Псков – 41268/7
Великие Луки –18264/0
Бежаницкий район –1612/0
Великолукский район –2857/0
Гдовский район –2257/0
Дедовичский район –3109/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1145/0
Куньинский район –1072/0
Локнянский район –1218/0
Невельский район –5669/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3307/0
Опочецкий район –3842/1
Островский район –6102/1
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2985/0
Плюсский район –1978/0
Порховский район –4572/1
Псковский район –9726/0
Пустошкинский район –1596/0
Пушкиногорский район –1812/0
Пыталовский район –1926/0
Себежский район –3011/0
Стругокрасненский район –2126/0
Усвятский район –749/0.