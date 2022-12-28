Великолучане устанавливают ёлки во дворах многоэтажек

Фото: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

В Великих Луках новогоднюю ель установили не только на главной площади. Жители решили поставить «лесных кпасавиц» и во дворах жилых многоквартирных домов.Об этом в Telegram сообщил глава города Николай Козловский.

«С просьбой об установке ёлочек в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украсили их сами жильцы», — подчеркнул глава города.

Во дворах установлено около 107 ёлок. Кроме того, новогодние символы установят на территории больниц.