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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:07

Великолучане устанавливают ёлки во дворах многоэтажек

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

Фото: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

В Великих Луках новогоднюю ель установили не только на главной площади. Жители решили поставить «лесных кпасавиц» и во дворах жилых многоквартирных домов.Об этом в Telegram сообщил глава города Николай Козловский.

«С просьбой об установке ёлочек в управление ЖКХ обращались общественные советники главы города. Все заявки выполнены, ёлки привезены, а украсили их сами жильцы», — подчеркнул глава города.

Во дворах установлено около 107 ёлок. Кроме того, новогодние символы установят на территории больниц.