Великолучане отправили поздравительные письма в зону СВО

Великолучане написали новогодние поздравления военнослужащим в зону СВО

Во время праздничной церемонии зажжения огней на главной ели Великолукского района, в павильоне #МЫВМЕСТЕ жители написали поздравительные письма к Новому году для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

По словам сотрудников центра, отправить открытку российским военным со словами поддержки, решило большое количество великолучан.

«К волонтерам штаба подходили все: от малышей до взрослых. Каждый хотел поместить в письмо частичку себя и передать солдатам», — сообщили в центре. Военные в получат в письмах пожелания удачи, здоровья, благодарность за тяжёлый труд и просьбы беречь себя.