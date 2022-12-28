На базе ПсковГУ организуют военный учебный центр

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По поручению председателя правительства Михаила Мишустина в ПсковГУ создадут военный учебный центр. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего в стране появится 16 военных учебных центров при федеральных вузах. В распоряжении указано, что их откроют при государственных университетах в трех республиках: Мордовии, Чечне и Марий Эл. А также в 13 областях: Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской.

Военные учебные центры необходимы для подготовки военнослужащих запаса для различных видов вооруженных сил России. Сейчас в стране уже действуют военные учебные центры в ряде вузов, теперь их количество будет увеличено.