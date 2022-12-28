Отношения между Витебской и Псковской областями проходят этап «перезагрузки»

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О «перезагрузке» взаимоотношений с Витебской областью рассказала псковский вице-губернатор Нинель Салагаева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Важным событием является перезагрузка отношений в сфере сотрудничества с Витебской областью», — акцентировала внимание заместитель губернатора. Псковская область всегда сотрудничала с Витебской областью и даже подписала соответствующее соглашение. Регионы взаимодействуют в рамках дорожной карты.

Вице-губернатор напомнила, что в начале июля Псковскую область посетила председатель облисполкома Витебской области Александра Субботина. «Наши руководители договорились о перезапуске отношений, об активизации этих отношений, и уже в сентябре состоялись Дни Витебской области в Пскове», - поделилась Нинель Салагаева. Планируется, что Дни Псковской области пройдут в Витебске в следующем году.