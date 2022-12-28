Музей-заповедник «Изборск» опубликовал график работы в праздничные дни

Фото: Наталья Никитина

В новогодние праздники псковичам предлагается посетить музей-заповедник «Изборск» и полюбоваться на музейный квартал, украшенный в тематике Нового года. Об этом организация сообщает в сообществе «ВКонтакте».

Режим работы в праздничные дни:

— Музейные экспозиции, экспозиционно-выставочный зал, Изборская крепость будет работать с 10.00 до 17.00.

— Музейное кафе «Блинная» и Музейный информационный центр будет работать с 10.00 до17.00.

— Музейная мастерская будет работать с 10.00 до 17.00.

— Музей-усадьба народа Сето я новогодние праздники будет работать с10.00 до 17.00.

Отмечается, что 31 декабря и 6 января музей будет работать только с 10.00 до 16.00. А 1 января все музейные объекты будут открыты с 12.00 до 17.00.

Напоминаем, что купить единый билет на посещение Изборской крепости, всех экспозиций и выставки "Россия. Истоки можно на сайте музея.