Оптимизировать псковские автостанции предложили в правительстве региона

Фото: правительство Псковской области

Оптимизацию автостанций и остановочных пунктов в регионе обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного правительства.

На данный момент экономическая ситуация, избыточное регулирование транспортной отрасли и последствиях ограничений пандемии негативно сказываются на пассажиропотоке. Соответственно страдает и прибыль автотранспортных предприятий.

Непростая экономическая ситуация сложилась и на государственном предприятии «Псковавтотранс», доход организации напрямую зависит от количества людей, прибывающих в регион. Ещё после ограничений по время пандемии пассажиропоток полностью не восстановился.

Кроме того, растут и постоянные расходы предприятия, это в результате приводит к убыточности основной деятельности. Под ударом, в числе первых находятся слабо загруженные транспортные узлы: небольшие автостанции, обеспечивающие транспортную доступность малых населённых пунктов Псковской области.

Чтобы сократить убытки, предприятие не намерено закрывать объекты транспортной инфраструктуры. По поручению губернатора области Михаила Ведерникова правительство Псковской области принимает все необходимые меры по сохранению ключевых автостанций.

Максимально убыточные автостанций передаются в собственность муниципалитетов области для привлечение инвесторов.В некоторых случаях осуществляется поиск инвесторов, которые готовы осуществлять деятельность с дополнительным функционалом по продаже билетов.

«Оптимизация работы предприятия не окажет негативного влияния на транспортное обслуживание населения, не повлияет на движение пригородного и междугороднего транспорта к населенным пунктам, все рейсы и маршруты будут сохранены в полном объеме, а наоборот, поможет снизить огромную финансовую нагрузку», — пояснил Станислав Стармолотов.

По его словам, перевод объектов транспортной инфраструктуры в разряд остановочных пунктов является тенденцией для большинства регионов России. «В Псковской области планируется оптимизировать работу автостанций в Палкино, Дно, Старом Изборске и в Стругах Красных», — подчеркнул врио председателя комитета по транспорту.

Для развития автостанции в Палкино администрация Палкинского района рассматривает предложения от двух инвесторов об использовании объекта с обременением по предоставлению пассажирам зала ожидания и туалетов.

На автостанции в Дно планируется введение электронной кассы с функцией по продаже билетов, что является одним из шагов на пути к цифровизации транспортной инфраструктуры.По объекту в Старом Изборске, на данный момент ведутся переговоры с потенциальным инвестором, который заинтересован в развитии объекта с последующей функцией продажи билетов.

В Стругах Красных не планируется закрывать автостанцию. Сейчас отрабатывается вопрос оптимизации ее работы. По договорённостям с многофункциональным центром в части передачи объекта с сохранением функционала автостанции и будет сформирована смета для дальнейшего переоборудования станции. Для обслуживания пассажиров изменений в функционале объекта не запланировано.

Отдельно Станислав Стармолотов сообщил Михаилу Ведерникову о повышении тарифов на услуги транспортной инфраструктуры для перевозчиков междугороднего сообщения на 2023 год.

«По данному вопросу провели совещание с региональными перевозчиками. На основании многостороннего анализа информации, учитывая среднее процентное соотношение тарифов, устанавливаемых на 2023 год в других регионах Северо-Западного округа, а также рост инфляции в 2022 году, рекомендовали установить тариф по междугородним перевозкам не более 10%, по пригороду оставить без изменений», — подчеркнул врио председателя комитета.