В Псковском театре планируют открыть второй буфет

Фото: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

О планах по открытию в Псковском театре драмы нового буфета сообщил художественный руководитель и директор культурного учреждения Дмитрий Месхиев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Я вот очень надеюсь, что сделаю буфет на малой сцене... Потому что нужен буфет, мне кажется, у каждой сцены, в том числе у детской тоже. Какой формат будет – ещё пока не очень знаю, но я хочу это сделать обязательно», – подчеркнул Дмитрий Месхиев.

Кроме того, худрук Псковского драмтеатра рассказал, что буфет возле большой сцены спланирован по фотографии буфета из дореволюционной псковской гостиницы «Лондон».

«Мне сложно оценить значимость театрального буфета, но мы старались сделать красиво, любовно. Построили там сам буфет – это точная копия буфета из гостиницы «Лондон», псковской дореволюционной. Делали его по фотографии. Мне кажется, там уютно, мы играем там спектакли, которые очень популярны. Сейчас временно не играем по причине рождения ребёнка у одной из солисток. Но, я думаю, с весны-лета возобновим все эти «Паровозы» [спектакль-кабаре «Постой, паровоз!». - Прим. ред.], – сообщил руководитель учреждения.