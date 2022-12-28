Новые параметры Псковского бюджета на 2023 год одобрили в профильной комитете

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике единогласно решил принять закон о бюджете области на предстоящий трёхлетний период в трёх чтениях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Перед обсуждением расходных параметров, председатель комитета Александр Братчиков презентовал коллегам результаты работы согласительной комиссии и обозначил основные вопросы, такие как : выполнение наказов избирателей прошлых лет, организация продажи лекарств через сеть фельдшерско-акушерских пунктов, выделение дополнительных средств муниципалитетам, обеспечение жильём детей-сирот, необходимость дополнительного финансирования льготного лекарственного обеспечения.

«К сожалению, в связи с ограниченностью средств областного бюджета нельзя решить все проблемы одномоментно. Вопрос по жилью для детей-сирот находится на постоянном контроле у правительства и Собрания. Итогом работы согласительной комиссии стало выделение на эти цели дополнительно 70 миллионов рублей. Расходы на лекарственное обеспечение решено увеличить на 250 миллионов рублей», — поделился с коллегами Александр Братчиков.

Председатель комитета проинформировал депутатов, что согласительная комиссия приняла решение пересмотреть основные параметры областного бюджета, которые были утверждены областным Собранием в ноябре. Это связано с поступлением дополнительных федеральных средств.

Вице-губернатор, председатель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова также подвела итоги правок по бюджету. «Работа проведена колоссальная, и результаты достаточно положительные – увеличение бюджета следующего года составит 6 миллиардов 375 миллионов рублей», — прокомментировала главный финансовый документ региона Татьяна Баринова.

Она также акцентировала внимание на повышении заработной платы бюджетникам: на эти цели дополнительно зарезервировано 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, на индексацию соцвыплат в бюджете предусмотрено 195 миллионов рублей, 55 миллионов рублей выделяется на строительство модульных станций скорой медицинской помощи.

Кроме роста расходов вице-губернатор отметила «цифры со снижением» и пояснила причину. Уменьшение расходов по статье «национальная экономика» в проекте бюджета составляет 600 миллионов рублей. По словам спикера, пока не все федеральные средства дошли до региона.

Снижение на миллиард в расходах госпрограммы по образованию связано с завершением начатых в этом году капремонтов школ. Изменение цифр финансирования в соцполитике случилось из-за передачи полномочий по выплате детских пособий в Социальный фонд. «Основные цифры по расходам остаются на уровне текущего года», – подчеркнула Татьяна Баринова.

Кроме того, отдельно был поднят вопрос государственного долга области. По словам вице-губернатора, регион в 2022 году не берёт коммерческих кредитов, а кредиты прошлых лет полностью заменены на бюджетные. Счётная палата и прокуратура не высказали замечаний к документу.

Александр Братчиков сообщил коллегам о необходимости вернуться на сессии к первому чтению бюджета, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении с учётом таблицы поправок, а затем в окончательном третьем чтении. Члены бюджетного комитета единогласно проголосовали в поддержку бюджета области.

Кроме того, был одобрен проект бюджета территориального ФОМС, законопроект об индексации соцвыплат на 5,5% и принятые месяц назад в первом чтении изменения в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области», которые увеличивают финансовые показатели местных бюджетов.