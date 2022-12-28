НаТроицком мосту в Пскове запустили движение автотранспорта

Фото: «Комсомольская правда в Пскове»

Технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся сегодня, 28 декабря. Объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин, депутат регионального парламента Алексей Севастьянова. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Движение по мосту теперь стало четырехполосным. Для пешеходов пока будет открыта одна сторона моста. Напомним, Троицкий мост закрылся 1 марта этого года. Тогда подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового. Окончательно объект благоустроят в 2023 году.

Известно, что мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. При исследовании конструкции специалисты нашли силовые трещины в балках, которые ослабляли конструкции.