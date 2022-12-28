Визит Путина в Псковскую область отменился из-за нелетной погоды

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Президент России Владимир Путин 28 декабря не приедет в Псковскую область. Глава государства будет участвовать в церемонии открытия завода «Титан-Полимер» дистанционно в режиме видео-конференц-связи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Он сегодня должен был вечером лететь в Псковскую область, в командировку, но в итоге по летным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференции из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-полимер», — заявил представитель Кремля.

Песков сообщил, что на новом заводе будут выпускать полимерную продукцию для фармацевтических целей, а также будут производить различные виды упаковки. «Достаточно важное, высокотехнологичное производство», – подытожил Песков. По его словам, в ходе мероприятия вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров расскажет о развитии химического производства в среднесрочной перспективе. Кроме того, будут выступления с докладами от представителей руководства завода «Титан-Полимер».