В Пскове открылся обновлённый Центр занятости населения

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Обновленный Центр занятости открылся в Пскове по адресу: улица Коммунальная, дом 71. Глава региона Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин лично посетили объект. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что объем средств, которые были израсходованы в 2022 году на модернизацию отделения занятости, составил 26 043,9 тысяч рублей. В их числе и средства федерального бюджета в размере 24 750 тысяч рублей, и средства областного бюджета в сумме составляющие 250 тысяч рублей. Кроме того, были использованы средства из резервного фонда правительства региона, они составили 1 043,9 тысяч рублей.

Ключевой целью модернизации являлось создать в субъектах РФ новую модель центров занятости населения. Это современные кадровые центры, которые будут оперативно действовать в отношении рисков безработицы и неэффективной занятости и содействовать реализации профессионального потенциала граждан.