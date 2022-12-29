Псковский губернатор подвёл итоги 2022 года

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал итоги уходящего года. Сегодня, 29 декабря, глава региона принимает участие в сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

«Прежде всего, по традиции прокомментирую итоги уходящего года и те тенденции, в рамках которых мы с вами работаем и развиваем регион. Год объективно был очень сложным», — подчеркнул глава региона. Во-первых, только в 2022 году завершился наиболее острый этап борьбы с пандемией. Так, в Псковской области систему QR-кодов отменили лишь в марте, а требование обязательного ношения масок – в мае.

Уже в феврале началась специальная военная операция, которая оказала огромное влияние на все сферы общественной жизни. «Многие жители Псковской области приняли непосредственное участие в СВО. Военнослужащие и силовики – на передовой. Врачи, спасатели, волонтёры, госслужащие – в жизни прифронтовых территорий», — пояснил Михаил Ведерников.

По словам главы, много усилий потребовалось и для корректной организации частичной мобилизации. Практически с первых дней стали проводится работы с семьями участников в СВО. Сейчас это является одним из приоритетных направлений в работе правительства Псковской области.

«Беспрецедентным информационным и санкционным давлением наши враги пытались раскачать ситуацию изнутри, создать серьезную турбулентность в обществе, разрушить нашу экономику. Мы постоянно анализировали ситуацию, прогнозировали наиболее вероятные сценарии развития событий, быстро и точно принимали необходимые решения», — подчеркнул Михаил Ведерников

Он подчеркнул, что с депутатами Псковского областного Собрания несколько раз пришлось корректировать бюджет, определять актуальные приоритеты, чтобы не допустить убытков в Псковской области.

Также, приходилось решать и текущие задачи. «А мы изначально поставили перед собой очень амбициозные цели на 2022 год. К слову, большинство из них были успешно достигнуты», —отметил глава региона. Он выразил благодарность главам и депутатам органов местного самоуправления, руководителям территориальных органов исполнительной власти, правоохранительного блока и депутатам Псковского областного Собрания.

«Значительную поддержку на федеральном уровне оказывает наш сенатор, Андрей Анатольевич Турчак. В том числе его усилиями регион получил беспрецедентное финансирование по линии развития системы образования. Большую помощь оказывает и наш владыка Тихон. Его идеи, его усилия помогают запускать проекты в сфере культуры, защиты нашего наследия и развития инфраструктуры наших муниципалитетов. У нас с вами сильная команда. Мы вместе справляемся со всеми сложностями и показываем системный результат», — подытожил Михаил Ведерников.