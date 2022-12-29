Псковская область потратит 15 миллионов на обеспечение жильем учителей

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Стало известно, что из бюджета Псковской области в 2023 году будет направлено 15 миллионов рублей на покупку жилья для преподавателей. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил сегодня, 29 декабря, в рамках бюджетного послания депутатам областного Собрания на 17-й сессии регионального парламента, передает корреспондент «Псковской правды».

Жилье будет предоставляться педагогам на условиях служебного пользования. Также глава региона рассказал, что в Псковской области пройдёт много мероприятий, посвящённых Году педагога и наставника. Ключевым вопросом будет: принятие мер поддержки для учителей.

Некоторые предложения уже есть в части увеличения выплат начинающим педагогам, стипендий для студентов-целевиков, внедрения института наставничества, адресные меры поддержки.