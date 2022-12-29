Дед мороз и Снегурочка порадовали детей в Псковской инфекционной больнице

Дед Морозы и Снегурочка общаются с юными пациентами через окно

В преддверии Нового года в маленьким пациентам Псковской инфекционной больницы заглянули с подарками волонтеры в костюмах Дед Морозов и Снегурочки. Об этом сообщили в группе «Доброволец Псковской области» в сообществе «ВКонтакте».

Как известно, положительные эмоции —лучшее лекарства для малышей. Волонтеры-спасатели Всероссийского корпуса спасателей и Ресурсного центра поддержки добровольчества в Псковской области в костюмах Снегурочки и Дедов Морозов прибыли к юным пациентам, чтобы создать атмосферу предстоящего праздника. После разрешенного «общения» через окно главные герои Нового года передали сотрудникам больницы 70 новогодних подарков для маленьких пациентов.

Напомним, ранее настоящее «снежное десантирование» прошло в Псковской областной детской больнице.