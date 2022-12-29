В кампусе ПсковГУ организуют музей «Россия — моя история»

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В кампусе ПсковГУ появится музей «Россия – моя история». Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников, выступая на сессии регионального парламента, передает корреспондент ПАИ.

Строительство кампуса ПсковГУ и создание музея «Россия – моя история» очень значимые объекты для Псковской земли. «Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов. На данный момент работы по строительству кампуса продолжаются. Оставшиеся объёмы в размере 81 миллион рублей отыграны новым контрактом, срок сдачи по которому – 2023 год. Вместе с тем у кампуса очень сложная конструкция здания, которая не раз перепроектировалась. Мы посмотрели, что получается и какие есть площади. Некоторые из них отлично подходят под музей – под другие задачи их просто не приспособить»,— пояснил глава региона региона.

Губернатор и владыка Тихон приняли решение и обсудили его с федеральным руководством. В результате в кампусе состоится открытие музея «Россия – моя история». «Есть определённые временные смещения, связанные с перепроектированием, но они не критичные – оба проекта будут реализованы в следующем году», — отметил Михаил Ведерников.

Здание, в котором ранее было запланировано разместить музей, по словам губернатора, станет Центром для одарённых детей. «Подрядчик выполняет общестроительные работы, на объекте уже установлены каркас и кровля, проложены внутренние коммуникации. Одновременно идёт перепроектирование внутренних помещений. Эти работы затем разыграем отдельным конкурсом», — подытожил Михаил Ведерников.