Бюджет Псковской области на 2023 год приняли в трех чтениях

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принял региональный парламент сегодня, 29 декабря, на сессии.Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты учли дополнительное федеральное финансирование, для этого пришлось вернуться к первому чтению, а затем рассмотреть документ во втором и третьем чтении. С добавлением ещё 6,36 миллиардов рублей доходы Псковской области составляют 51 миллиард 498 миллионов 298 тысяч рублей, а расходы – 54 миллиардов 355 миллионов 722 тысяч рублей. При этом дефицит составил всего 2 миллиарда 857,4 миллионов рублей.

При рассмотрении проекта бюджета во втором чтении депутаты приняли таблицу поправок с распределением дополнительных доходов по статьям. Таким образом, на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы выделено почти 1,4 миллиард рублей. Ещё 250 миллионов рублей уйдёт на льготное лекарственное обеспечение. Около 70 миллионов рублей пойдут на покупку квартир для детей-сирот. Ещё 55 миллионов рублей выделяются на строительство быстровозводимых зданий постов станций скорой медицинской помощи в пяти муниципалитетах области.

Также увеличатся расходы на предоставление мер соцподдержки, их размер с учётом предстоящей индексации составит 195 миллионов рублей.

Кроме того, в таблице поправок по предложению депутатов учли ещё 5 миллионов рублей на организацию продажи лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах области и дополнительные 900 тысяч рублей на мероприятия по поддержке русского языка.

Отметим, что в 2023 году на здравоохранение регион потратит более 7,5 миллиардов рублей. А финансирование госпрограммы «Развитие образования» превысит 10,4 миллиарда рублей. Почти 6,8 миллиардов рублей пойдут на реализацию приоритетных направлений соцполитики. А бюджетная поддержка сельского хозяйства обойдётся региону в 2,2 миллиарда рублей.

Для содействия экономическому развитию и инвестиционной деятельности пойдёт около 1,7 миллиарда рублей, 3,5 миллиарда направят на развитие ЖКХ.

Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» займёт около 4,3 миллиардов рублей. А объём регионального дорожного фонда в следующем году составит 12 миллиардов рублей. Расходы районов области в следующем году превысят 7 миллиардов рублей, это на 856 миллионов рублей больше, чем в 2022 году.

В третьем чтении закон принят голосами 22 депутатов. Поддержку курсу развития, предложенному губернатором, оказали «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Новые люди».