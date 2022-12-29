Финансирование ТОСов в 2023 году обойдётся Псковской области в 50 миллионов рублей

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Около 50 миллионов рублей выделят на реализацию проектов местных инициатив, которые разработали ТОСы. Об этом сегодня, 29 декабря, на 17-й сессии Псковского областного Собрания сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

Отмечается, что это на 10 миллионов рублей больше, чем в этом году. Кроме того, на 10 миллионов увеличится инициативное бюджетирование и составит 30 миллионов рублей. Также финансирование программы поддержки развития местного самоуправления возросло на 12% и составляет 112 миллионов рублей.

Около10 миллионов рублей пойдёт на поддержку проектов социально-ориентированных НКО. «Общественный сектор быстро развивается. В этом году они уже привлекли в регион свыше 120 миллионов за этот год. Это почти в три раза больше, чем привлекалось несколько лет назад. Будем поддерживать это направление и дальше», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также 22 миллиона привлечено по конкурсу программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Средства пойдут на создание инфраструктуры для самореализации молодёжи. «Отмечу вне контекста нашего бюджета, что в целом расходы муниципальных образований запланированы на уровне 7 миллиардов, что на 850 миллионов больше 2022 года. Это заметный шаг вперёд», – заявил глава региона.

Также Псковская область проиндексировала нормативы на финансирование уличного освещения и установку опор освещения на сумму 50,3 миллионов. Помимо этого, с 2023 года муниципалитеты будут освобождены от оплаты расходов на уличное освещение на региональных дорогах в границах населенных пунктов. Теперь это станет перейдут в областные полномочия.