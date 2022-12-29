Псковский губернатор оценил реконструкцию «Могилы Неизвестного солдата»

Представители псковской власти возлагают цветы к отреставрированному мемориалу «Могила Неизвестного солдата»

Совместно с главой города Борисом Ёлкиным и депутатом Алексеем Севастьяновым губернатор Псковской области Михаил Ведерников возложил цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Также, они оценили реконструкцию памятника, которая была проведена за счёт средств областного бюджета. «На объекте выполнен целый комплекс работ: усилена конструкция монумента, установлен фундамент, осуществлен монтаж новых железобетонных плит покрытия, гранитных ступеней, отреставрирована звезда над газовой горелкой. Многие элементы памятника выполнялись на заказ», — поделился глава региона.

Он отметил, что по весне будет необходимо восстановить газон и благоустроить прилегающую территорию. «Поручил завершить объект ко Дню Победы», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он также сообщил, что глава города Пскова Борис Елкин отдельно решит вопрос с установкой контурной подсветки.