Великолукский технопарк «Агрополис» откроют в 2023 году

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Проект по созданию и развитию промышленного технопарка «Агрополис» в Великих Луках завершится в рамках реализации нацпроекта в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы региона, на эти цели из федерального бюджета выделено 425,7 миллиона рублей. «Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных», — пояснил глава региона.

Также в рамках проекта будет обеспечиваться льготный доступ субъектам МСП к производственным площадям и оборудованию коллективного пользования. Будет создано не менее 89 рабочих мест и привлечено 240 миллионов рублей внебюджетных инвестиций.

«Кроме этого, в рамках нацпроекта Псковской области будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей на обеспечение деятельности региональной гарантийной организации», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в Великих Луках активно развивается технопарк «Электрополис», он даже попал в фокус внимания «Сколково». «На 30 % увеличено финансирование проекта акселерации субъектов МСП (до 70 миллионов рублей)», — отметил глава региона.