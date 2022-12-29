Оксана Филиппова вступила на пост главы Пушкиногорского района

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Главой Пушкиногорского района официально стала Оксана Филиппова. В торжественной церемонии инаугурации сегодня, 29 декабря, принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона поблагодарил жителей района, глав сельских поселений и муниципальных депутатов за поддержку претендента. Именно их поддержка позволил Оксане Филипповой одержать победу. «Сегодня депутаты областного Собрания приняли бюджет на 2023 год, он составляет почти 60 миллиардов рублей. Это беспрецедентные средства для Псковской области, в которых предусмотрено финансирование на все основные направления, в том числе и на решение тех вопросов, которые мы не так давно обсуждали во время моей рабочей поездки в Пушкиногорский район», — заявил Михаил Ведерников.

Также губернатор напомнил, что проект по развитию парка «Лукоморье» стал победителем федерального конкурсного отбора. На объект выделят 80 миллионов рублей.

«На мою помощь, помощь Правительства региона можете рассчитывать. Областное Собрание депутатов тоже всегда внимательно относится к проблемам районов. Но хочу отметить, что мы будем помогать, а не работать за вас. Команда у вас профессиональная, слаженная. Нацпроекты, отдельные государственные программы, меры поддержки — все это вместе с доверием жителей района у вас есть. Желаю приложить все свои знания, умения и силы, чтобы тот колоссальный потенциал, который есть у района, мы вместе реализовали в полной мере», — заключил Михаил Ведерников, обращаясь к Оксане Филипповой.

По традиции губернатор вручил новой главе плакетку с критериями эффективности главы района. Напомним, в ходе голосования Оксана Филиппова набрала 88 % голосов избирателей.