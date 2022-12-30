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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:25

Новый травмпункт в Пскове начнёт работу после новогодних праздников

Источник:kp.ru
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Новый псковский травмпункт начнет функционировать после новогодних праздников. Об этом рассказал главврач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

По словам медработника, травмпункт находится почти в 100%-ой готовности: оборудован мебелью, необходимыми расходными материалами. На данный момент идёт работа по приведению травмпункта в соответствие согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

«Площадь нового травматологического пункта в 10 раз больше предыдущего», — отметил главврач. По его словам, это позволит оказывать оперативную качественную медицинскую помощь и сделает пребывание пациентов и медперсонала комфортным.

Кроме того, в новом травмпункте созданы удобные зоны ожидания, кабинеты, продумана доступная маршрутизация, соблюдены условия доступности среды. Пока в смену будет принимать только один врач-травматолог, однако если нагрузка после праздников будет высокой, то к работе подключатся ещё несколько специалистов.