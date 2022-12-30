Дождливая погода ожидает Псковскую область 30 декабря

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Сегодня,30 декабря, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем ожидаются местами ожидаются умеренные осадки в виде дождя, вечером и ночью в отдельных районах возможнен мокрый снег. Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В Пскове также синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Температура днем и ночью будет колебаться от +1 до +3 градусов. В Великих Луках днем возможен дождь, а вечером и ночью — мокрый снег. Температура и днем и ночью будет колебаться от +0 до +2 градусов.