Псковский губернатор поздравил спортсменов на «Балу чемпионов»

Фото: официальный telegram-канал Псковской области

«Бал чемпионов» прошёл в Пскове в «Простории». Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что мероприятие состоялось уже в 11-й раз и в этом году собрало рекордное количество человек — 217 номинантов. В зале находились тренеры и спортсмены, которые показали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Михаил Ведерников поздравил лучших номинантов и вручил удостоверения мастера спорта международного класса, два удостоверения мастера спорта России и около 200 благодарностей. Также, глава региона поблагодарил присутствующих за работу по продвижению спорта в регионе и приобщение людей к здоровому образу жизни.

«Благодаря вашей активности мы вместе добиваемся заметных результатов. Своим примером вы постоянно доказываете, что спорт объединяет сильных духом и телом людей, которые умеют во всем идти до конца и добиваться поставленных целей. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями», — подчеркнул Михаил Ведерников.