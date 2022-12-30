Великолукская учительница выступит в телешоу «Классная тема!» 6 января

Великолукская преподавательница представит Псковскую область в финале конкурса «Классная тема!» на телеканале «Россия»

В эфире на телеканале «Россия» 6 января в 15:00 пройдёт премьера нового шоу одновременно с грандиозным финалом федерального проекта «Классная Тема!». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Проект организован по поручению Президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия 1». Напомним, что в финал проекта вышли 7 педагогов со всей России, в числе них и великолукская преподавательница: Татьяна Рассолова. Она работает учителем русского языка и литературы в школе №1 в Великих Луках.

Преподаватели представят в финале авторские оригинальные уроки по математике, физике, биологии, химии, географии, истории и русскому языку. Победитель проекта будет вести авторское образовательное шоу на федеральном канале.

«От всей души желаю нашему педагогу успешно выступить в финале и продемонстрировать все свое мастерство!», — заключил Михаил Ведерников.