Дети участников СВО посетили Дачу Деда Мороза

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Часть бесплатных билетов на Дачу Деда Мороза передали детям участников СВО. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Юные псковичи и их мамы познакомились с самым главным волшебником Нового года, с Дедушкой Морозом и его сказочной командой. Малыши поучаствовали в интерактивной программе, узнали секреты Деда Мороза, послушали увлекательные истории, поиграли в игры и научились своими руками делать небольшое волшебство.

В завершении юные псковичи сделали красивые фотографии на память. Напомним, Дача Деда Мороза. Напомним, интересная новогодняя локация работает в Пскове с 17 декабря в парке Строителей.