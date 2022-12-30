Псковский Совет по инвестициям одобрил четыре инвестиционных проекта

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Сегодня, 30 декабря, прошло заседание Совета по инвестициям под председательством замгубернатора Псковской области Нинель Салагаевой.Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Его участники одобрили четыре инвестиционных проекта. В частности, ООО «Профит» планирует построить апарт-отель с многофункциональной инфраструктурой в центре Печор. Проект здания гостиницы был презентовал на Совете и одобрен на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного совета при комитете по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Апарт-отель планируют построить уже к 2026 году.

Финансирование объекта составит почти 160 миллионов рублей, из которых половина — собственные средства инвестора. Отмечается, что после завершения строительства, в Печорах появится 20 дополнительных мест размещения для туристов и 18 новых рабочих мест.

ООО «Криогаз — Псков» презентовало экспортоориентированный проект. По плану на территории Псковской области должно появиться производства сжиженного природного газа (СПГ) производительностью 4 тонны в час. Оно будет функционировать в районе Ступниково в Пскове. Инвестиции в проект составят 3,1 миллиарда рублей. Объект должны ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2025 года. На полную мощность производство должно выйти к 2026 году.

По проекту должна быть осуществлена поставка и монтаж оборудования, строительство и эксплуатация комплекса по производству малотоннажного СПГ. Главные рынки сбыта: развивающийся рынок газомоторного топлива России и Прибалтики.

ООО «Карьер-Технолоджи» планирует создать современный комплекс по производству строительного щебня в Печорском районе. Объект будет удовлетворять потребности в строительном щебне дорожных и строительных организаций Псковской области и близлежащих регионов.

На втором этапе будет осуществляться глубокая переработка известняка в строительные смеси (известковая штукатурка). Отмечаются, что бюджетный эффект проекта составит 29 миллионов рублей в год, когда выйдет на полную мощность. Дополнительно при этом будет создано 35 новых рабочих мест.

Компания «Стройрегион60» получила поддержку Совета в реализации проекта жилищного комплекса «Утро». В течение 6 лет, в микрорайоне Пскова Сиреневый бульвар, появится 8 многоквартирных жилых домов с общим количеством квартир — 2000 штук общей площадью более 100 000 квадратных метров. Кроме того, на территории микрорайона появится детский сад на 90 мест и будет благоустроен сквер «Сиреневый бульвар».

Новый жилой комплекс будет построен в границах улиц Линейной, Старотекстильной и Сиреневого бульвара. Финансирование объекта составит 6 миллиардов рублей.

Также по итогам заседания Совета по инвестициям скорректирован инвестпроект ООО «Гиперстрой» по строительству моек самообслуживания, и компания «Автомобильные дороги Пскова», которая занимается ремонтом и содержанием дорог в Псковской области. Теперь она получит государственную поддержку в форме налоговых льгот на создание производственной площадки с асфальтобетонной установкой.