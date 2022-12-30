В псковском музее открылась выставка к 100-летию появления СССР

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня, 30 декабря, в главном здании Псковского музея-заповедника начала работать выставка, посвященная 100-летию образования СССР. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.

Сотрудники музея отметили, что особенно интересным экспонатом на экспозиции является специальная памятная медаль, которая была выпущена к 100-летию СССР и передана в дар псковскому музею.

Цель выставки – напомнить псковичам об истории, событиях и личностях, которые стояли у истоков образования СССР. Здесь посетители смогут прикоснуться к истории и познакомиться с фрагментами музейных коллекций, где отражены этапы становления Советского Союза.

Отметим, что выставка работает в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника, который располагается на улице Некрасова, дом 7. Вход для просмотра экспозиции свободный.