Псковичам рассказали об изменении режима работы таможенных постов Северо-Запада

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Режим работы таможенных пунктов Северо-Запада в новогодние праздники будет изменен. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты) с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года будут работать в штатном режиме, без выходных, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Однако в новогодние праздники частично поменяется график работы внутренних постов региона. При необходимости работа таможенных постов, функционирующих по сокращенному графику, может быть продлена.

В круглосуточном режиме продолжат работать таможенные посты в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и Псковской таможен, а также таможенный пост Аэропорт Пулково. Частично поменяется режим работы пограничных таможенных постов на Мурманской и Карельской таможнях.

С режимом работы конкретного таможенного поста в новогодние праздники можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления в разделе «Деятельность» – «Работа пунктов пропуска».