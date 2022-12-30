Псковский губернатор вручил деятелям культуры ключи от автоклубов

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ключи от многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) вручил руководителям муниципальных учреждений культуры губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Мероприятие состоялось в Псковском музее-заповеднике, при участии директора организации Светланы Мельниковой. «Мы рады, что не только в Пскове, но и в Псковской области увеличивается количество культурных мероприятий, которые находят отклик у граждан. Надеемся, что теперь, при помощи этих мобильных центров у деятелей культуры появится возможность донести свои мероприятия даже до самых отдаленных уголков нашей области», – подчеркнул глава региона.

Ключи получили руководители Дновского, Плюсского, Усвятского и Палкинского культурных центров. Михаил Ведерников лично осмотрел один из автоклубов и провел беседу с руководителями культурных центров о перспективах, которые откроются перед муниципальными учреждениями с внедрением в работу нового мобильного оборудования.