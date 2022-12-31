Псковский губернатор вручил 14 подарков детям в рамках «Елки желаний»

Фото:пресс-служба правительства Псковской области

Новогодние мечты 14 детей — воспитанников соцучреждений Псковской области исполнил губернатор области Михаил Ведерников в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний».Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед Новым годом семь ребят из Центра помощи детям, которые остались без попечения родителей, получили свои подарки в торжественной обстановке. Михаил Ведерников поздравил мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал отличной учебы и замечательного настроения.

«Самое главное — быть хорошими людьми, быть добрыми и верить в чудеса. Если сильно в них верить, то они сбываются. Нужно уметь, как принимать добро, так и отдавать. И со временем вы будете получать даже большее удовольствие, делая добрые дела», — подчеркнул глава региона.

Из рук губернатора ребята получили желанные подарки: велосипеды, лыжи с экипировкой, спортивную форму, гитару, гаджеты, а также сладкие подарки. Однако, и дети к губернатору пришли не с пустыми руками. Они выразили слова благодарности за исполненные желания и вручили сувениры, которые сделали своими руками.

После встречи с губернатором области воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, посетили прибывший в Псков Поезд Деда Мороза.

Отметим, что в 2022 году в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» будет исполнено более 230 детских новогодних мечт. Это желания детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Акция проводится в двух форматах: офлайн и онлайн. По условиям проекта все мечты должны быть исполнены до февраля 2023 года.

Михаил Ведерников также поучаствовал в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполнил желания трех ребят из Псковской области и ДНР. Их желания были написаны на шариках, которые украшали праздничную елку в Кремле.