В Псковской области подвели итоги детского конкурса «Кукарача»

Фото: Псковский молодёжный центр

Оргкомитет конкурса для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Кукарача» подвёл итоги мероприятия. Как и в 2021 году, мероприятие прошло в режиме онлайн. Об этом сообщает Псковский городской молодёжный центр.

Конкурс проходит уже 6 год и побил рекорды прошлых лет по своей масштабности. Поучаствовать в нём пожелали 334 ребёнка, отправили заявки 243 человека. Если сравнивать с предыдущими годами, то тогда максимальное количество заявок не превышало 100–120.

Отмечается, что участниками фестиваля стали воспитанники 11 детских домов и интернатов Пскова и Псковской области в возрасте от 5 до 18 лет. Конкурсанты были из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В этом году организаторы поменяли перечень номинаций фестиваля, теперь у участников было больше возможностей раскрыть свои таланты. Ребята могли продемонстрировать свои успехи в следующих номинациях: «Голос», «Хореография», «Художественное слово», «Живопись», «Фотоискусство», «Инструментальное исполнительство», «Рукоделие», «Оригинальный жанр».

Напомним, мероприятие проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников, поэтому в любой номинации участники должны были придерживаться общей темы: «Рождественское чудо».

Самой многочисленной по заявкам заявков стала номинация «Рукоделие». В ней было заявлено более 100 участников, особенно актуальной она стала для деток в возрасте от 10 до 13 лет.

Участники постарались выполнить работу креативно и смогли продемонстрировать успехи в создании ёлки из макарон и газет, кроме того, детям даже удалось смастерить оленя с себя ростом. В рамках номинации «Рукоделие» они показывали свои умения в вязании крючком и вышивании крестиком, лепки из пластилина, поделках из бисера, вышивке лентами.

Следует также отметить номинацию, которая появилась лишь в этом году: «Инструментальное исполнение». Музыкальными композициями участники подарили новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.

А в номинации «Фотоискусство» детям в формате фотокросса необходимо было за пару дней подготовить ряд фотографий на определённые темы, которые связаны с зимой, Дедом Морозом и новогодним волшебством.

Особенной частью фестиваля стала образовательная программа на темы номинаций. Там участники погрузились в творческий процесс и получили полезные навыки, которые обязательно пригодятся им в дальнейшем.

Преподаватель художественного отделения детской школы искусств Людмила Назарой провела для детей занятие по созданию новогодних картин. Фотограф Антон Иванов в рамках мастер-класса рассказал участникам, как делать креативные фотографии на телефон.

О том, как овладеть азами ораторского искусства, можно было узнать на встрече от мастера искусства речи Ирины Владимировой. Руководитель школы музыки «Полиритм» Мария Анисимова познакомила ребят с необычными и редкими музыкальными инструментами со всего мира.

Члены жюри поднакомились со всеми работами, которые прислали на фестиваль, и выбрали победителей. В преддверии самого волшебного праздника, Нового года, организаторы объявили итоги конкурса и поздравили участников с наступающими праздниками.

Отметим, наибольшее число призовых мест заняли воспитанники Великолукской школы-интерната и Опочецкой школы-интерната. Кроме того, большую работу проделали участники из Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, Печорского района. От них поступило семь заявок, в результате пятеро ребят стали призёрами фестиваля.

Организатором фестиваля является ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают РОО «Псковский молодёжный центр» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр» администрации города Пскова.